Подоляк объяснил, почему некоторые страны не хотят отправлять свои войска в Украину

По словам советника ОП, в Европе обсуждается вопрос размещения международных военных контингентов в Украине после войны.

Некоторые страны готовы направить свои военные контингенты в Украину в рамках гарантий безопасности. Тем не менее, в Европе продолжаются тяжелые дискуссии по этому вопросу. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Новини.LIVE".

По его словам, в Европе обсуждается вопрос размещения международных военных контингентов в Украине после войны. Это одна из возможностей сдержать Россию от повторного вторжения.

"Восточная граница, граница сдерживания России - безусловно, Украина не должна нести самостоятельную ответственность за эту территорию. Здесь должно быть присутствие других наших партнеров. Есть страны, которые это понимают и готовы в этом участвовать. Вопрос в том, что у них тяжелые дискуссии", - сказал Подоляк.

Видео дня

Советник ОП отметил, что некоторые страны не готовы направлять свои войска в Украину.

"Они считают, что нужно вести себя интеллигентно", - объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что европейские страны, которые не хотят отправлять свои войска в Украину, боятся эскалации. Он добавил, что некоторые государства воспринимают войну как абстрактное явление.

"Если тебя бьют по левой щеке, то нужно, наверное, дать еще и правую", - заявил советник ОП.

Какие страны готовы отправить войска в Украину

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ряд стран готов отправить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. Он упомянул Францию, Германию, Турцию и Великобританию.

Подоляк отметил, что для Турции, например, важно "исключить повторение того, что создает проблемы для бизнеса, экономические проблемы в акватории Черного моря".

Вас также могут заинтересовать новости: