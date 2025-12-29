Социологи выяснили, как украинцы относятся к отказу от оккупированных территорий

Требование отказаться от территорий является приемлемым только для 13%.

76% опрошенных граждан Украины не поддерживают идею признания оккупированных украинских территорий частью России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года.

Как свидетельствует опрос, для большинства украинцев неприемлемы отдельные требования, которые были выдвинуты в 28 пунктах "мирного плана" под эгидой США.

В частности, из четырех требований, которые оценивали украинцы, наименее лояльными они являются к территориальным уступкам: 76% считают неприемлемым признание оккупированных территорий частью Российской Федерации. Приемлемым это требование является для 13%. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.

Отношение к сокращению численности ВСУ

При этом, на сокращение численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих не готовы согласиться 70% украинцев, тогда как 20% считают это требование приемлемым. Еще 10% затруднились ответить.

Среди всех исследованных условий по этому наблюдается самое заметное региональное различие. Сокращение численности украинской армии является приемлемым для 6% населения западных областей. В центральных и восточных областях согласиться на это условие готовы почти четверть опрошенных. Население южных областей, по сравнению с другими макрорегионами, в большинстве (53%) считает приемлемым сокращение украинской армии до 600 тысяч военнослужащих в обмен на прекращение войны.

Российские замороженные активы

Также сказано, что для 61% украинцев неприемлемо, если меньшая часть замороженных российских активов будет направлена на восстановление Украины, а большая - на проекты, которые углубляют российско-американское сотрудничество. Приемлемой такая уступка является для 22%.

Тема вступления в НАТО

В то же время, наиболее приемлемым среди предложенных условий для украинцев является отказ от вступления Украины в НАТО. Согласиться на это готовы 35% украинцев, впрочем абсолютное большинство (51%) против такой уступки.

Как отмечают социологи, оценка приемлемости этого условия связана с вариантом обеспечения безопасности, который респонденты считали лучшим для Украины. Среди респондентов, которые выбирали НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, согласиться на отказ от вступления в НАТО готовы были 13%. А среди респондентов, которые выбирали нейтральный статус с международными гарантиями - 69%, ставку исключительно на собственные силы - 61%, внеблоковый статус - 75%. Неопределенность относительно модели безопасности тоже была связана с готовностью уступить вступление в НАТО в обмен на прекращение войны.

Вера в победу Украины в войне

Исследование показывает, что абсолютное большинство населения верит в победу Украины в войне с Россией. Не верит - 22%.

Социологи подчеркивают, что с продолжительностью войны постепенно снижается вера в победу. Так, на протяжении пяти волн опроса наблюдается четкая динамика снижения веры в победу в войне. По сравнению с августом этого года вера в победу снизилась с 73% до 63%, а по сравнению с данными за декабрь 2024 года падение произошло с 77%. Эмоциональная мобилизация, характерная для первых месяцев полномасштабного вторжения, постепенно смещается в сторону рационального анализа ситуации, однако, несмотря на это, среди населения сохраняется внутренняя ориентация на победу.

Методология исследования

Методом face-to-face было опрошено 2 тыс респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве.

В Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Вопрос украинских территорий в "мирном плане"

Как сообщал УНИАН, 20 ноября США представили Украине проект "мирного плана" из 28 пунктов, согласно которым Украина должна выйти из той части Донецкой области, которую российские захватчики не могут захватить силой. В то же время, украинская власть не согласна с этим пунктом и предлагает остановить боевые действия на текущей линии соприкосновения. В частности, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в вопросе территорий возможна справедливая версия - "стоим там, где стоим".

28 декабря состоялась встреча президентов Украины Владимира и США Дональда Трампа во Флориде. По ее итогам вопрос территорий остается нерешенным. Зеленский заявил, что возможен отвод войск только при зеркальных действиях России, сохранении территорий в составе Украины и размещении международных миротворцев.

