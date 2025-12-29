'Работают террористы': Храпчинский о российских ракетах и дронах над домами

Враг понимает, что в случае сбивания над домами будут жертвы среди гражданских.

Россия строит маршруты ракет и "Шахедов" над жилыми домами таким образом, чтобы создать сопутствующие потери в случае их сбивания. Об этом в эфире Киев24 сказал бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что анализ последнего массированного обстрела подтверждает попытки россиян бить по энергетической и критической инфраструктуре.

"Дополнительно надо понимать, что враг выстраивает маршруты среди жилых домов, понимая, что если дрон будет сбит, то это будет иметь последствия для гражданского населения. Так работают террористы", - сказал Храпчинский.

Эксперт отметил, что российские крылатые ракеты применяются в светлое время суток, чтобы их камеры наведения работали более качественно. По его словам, ночь и сумерки уменьшают точность попадания таких ракет. При этом эксперт добавил, что также участились случаи применения врагом "Шахедов", которые используют оптическое наведение, то есть камеры.

Храпчинский подчеркнул, что тактика массированных атак со стороны врага за этот год практически не менялась, но увеличилось количество средств поражения и улучшилось их качество. При этом отметил, что если раньше северокорейская баллистика могла ошибаться на 1 км, то теперь она ошибается на 100 метров.

Как Россия изменила тактику ударов

Как сообщал УНИАН, президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан отметил, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, начав применять полеты на малых высотах.

Он отметил, что в Киеве атака вражеских "Шахедов" на малых высотах, привела к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. По его словам, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди.

Хазан отметил, что такая тактика делает дроны менее заметными для противовоздушной обороны и увеличивает риски для мирных жителей.

