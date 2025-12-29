В Украине произошел взрыв на магистральной газовой трубе: детали от ГСЧС

Угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры пока отсутствует.

В Мукачевском районе вспыхнула магистральная газовая труба. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщение о возгорании магистральной газовой трубы недалеко от села Росош Мукачевского района поступило в Службу спасения 29 декабря в 05:29.

"Для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения распространения пламени на лесной массив были привлечены 21 спасатель и 7 единиц техники государственных пожарно-спасательных частей городов Мукачево, Свалява и села Долгое", - отметили в ГСЧС.

Видео дня

Также сообщалось о прибытии на место происшествия оперативно-координационного отдела Главного управления ГСЧС и газовиков. Угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры пока отсутствует.

По состоянию на 07:15 был перекрыт вентиль газопровода. Местное население от газоснабжения не отключали.

Пожары в Украине - последние новости

Вечером 27 декабря во время атаки россиян в центре Одессы БпЛА попал в жилой дом, из-за чего возник пожар. Сообщалось, что в результате атаки загорелись технический и второй этажи 2-этажного жилого дома. Из здания были эвакуированы четыре человека.

Напомним также, что на Рождество в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего погибла женщина. Тогда же россияне атаковали критическую инфраструктуру нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: