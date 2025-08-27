Такие священные места считались связью между умершими и живыми, поэтому их запрещали портить.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне уничтожили уникальный архитектурную достопримечательность - курган Дед, "возраст" которого датируется 5 тысячелетием до н. э. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, со ссылкой на информацию, поступающую от очевидцев.

"Россияне уничтожили курган Дед в Мариуполе. Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н. э., то есть он намного старше города и является ровесником пирамид Египта. Мариупольцы сообщают, что в результате "ремонтов" просто превратили курган в равнину. Фактически закончив то, что начал СССР", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, 31 августа 2022 года россияне впервые попытались уничтожить на улице Пилипа Орлика курган Дед, который является одной из главных исторических достопримечательностей Мариуполя и Украины. Тогда из-за огласки разрушение было прекращено.

Видео дня

Впоследствии, 25 марта 2024 года, россияне возобновили действия по уничтожению, но снова это было прекращено из-за того, что планы оккупантов стали известны далеко за пределами Украины.

Сейчас, согласно сообщению очевидцев, достопримечательность сравняли с землей.

В частности, местный житель сообщил:

"Вместо того, чтобы сделать уникальный археологический парк под открытым небом, привлекать туда туристов и зарабатывать на этом деньги, они все закатывают в асфальт, губя природу".

По словам Андрющенко, речь идет за факт уничтожения наследия Украины:

"Единственное, на что способны россияне".

Курган Дед в Мариуполе: что надо знать

Согласно открытым источникам, он представлял собой раскидистый холм, до недавнего времени имел высоту в шесть 6 метров, его диаметр - 70 метров. Курган Дед известен еще по старинным картам и именно так в них обозначено его наименование.

Когда жилые массивы Мариуполя потянули на запад и север, старинный курган оказался неподалеку многоэтажек улицы Пилипа Орлика. Курган Дед датируют 5 тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города, на окраине которого оказался. В 1993 году во время прокладки магистрали и водопровода курган повредили. Тогда вызвали археологов и историков, которые нашли три захоронения бронзового века. Историки относят курган к так называемой ямной культуре.

Было признано, что он имеет научный и исторический интерес, потому что современник пирамид Древнего Египта, но это другая культура. Курган Дед - земляное, но архитектурное сооружение. Его создавали из кусков почвы с травой.

Первоначально созданные курганы имели также небольшую лужайку-террасу для проведения погребальных церемоний и будущих посещений кургана. Неподалеку такой лужайки были ямы для жертвоприношений. Курганы считали местами связи между умершими и живыми, именно здесь был символический переход в "царство теней", "царство умерших". На курганы было распространено представление священных мест, поэтому их запрещалось портить.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 июля 2023 года россияне нанесли массированные ракетные удары по центру Одессы - по историческому центру, который включен в список ЮНЕСКО. Повреждения и разрушения получили многие памятники архитектуры, жилые дома. Среди разрушеных зданий - дом Кредитного общества (1881 г.) бельгийского архитектора Артура Люикса, совместный проект итальянца Каэтано Даллакви и Александра Шашина - жилой дом и флигель Ковалевского (конец 19 века) и особняк Манук-Бея (1845-1846 гг.).

Повреждены творения 19-го века архитектора Феликса Гонсиоровского - жилые дома Маса и Машевского и доходный дом Толстого, дом Вассаля (вторая половина 19 века), доходный дом Януша (1901 г.) швейцарско-итальянского архитектора Александра Бернардацци и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: