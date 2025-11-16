В России заявляют о якобы предотвращении теракта.

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) выдала новую байку об украинских спецслужбах. Там заявили, что Украина якобы готовила теракт на кладбище.

О новой выдумке российской ФСБ рассказывает "Медуза". Отмечается, что целью должен был стать "один из высших должностных лиц российского государства" во время посещения им могил родственников на Троекуровском кладбище (г. Москва).

"По версии ФСБ, для подготовки убийства украинские спецслужбы завербовали четверых человек – мигранта из страны Центральной Азии, жителя Киева и двоих россиян – мужа и жену", – сказано в сообщении.

У фигурантов расследования, как заявляют в ФСБ, нашли переписку с представителем украинских спецслужб. Велись они якобы в мессенджерах WhatsApp и Signal. Также в России утверждают, что нашли вазу с цветами, в которой была спрятана камера видеонаблюдения.

"Один из задержанных россиян на видео, опубликованном ФСБ, рассказывает, что он получил вазу от посредника около кладбища, а затем получил по телефону указания, на какую могилу ее надо отнести. Там он поставил ее в угол, но потом его попросили немного повернуть вазу. Когда он это делал, он увидел идущие к ней провода", – пишет "Медуза".

Другие заявления ФСБ об Украине

Недавно российская ФСБ "выкатила" заявление о срыве операции Главного управления разведки. Там утверждают, что Украина якобы планировала "угнать" истребитель МиГ-31 с ракетой "Кинжал".

Мол, после такого угона этот самолет фигурировал бы в "провокациях" против одной из баз страны-члена НАТО. ФСБ заявляет, что за участие в операции российским пилотам якобы "предлагали 3 млн долларов".

