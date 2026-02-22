Россияне пытаются окружить подразделения ВСУ: Трегубов о ситуации в Волчанске

А в Купянске небольшое количество россиян сидят в ловушке и пытаются как-то выжить.

Украинские военные находятся на юге города Волчанск, а россияне пытаются атаковать с флангов и окружить подразделения ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, ситуация в Волчанске очень сложная, город полностью разрушен.

"Большая часть Волчанска сейчас - это руины. Это объективно... И большая часть руин находится под контролем российских сил. Вопреки тому, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать. С помощью фланговых атак пытается зайти на Волчанские хутора, окружить украинские войска на юге города", - рассказал о ситуации Трегубов.

Он добавил, что враг стремится охватить украинские войска на юге города, заставить их отойти или попасть в окружение.

"Это противнику не удается, но он очень активно пытается. Там действительно сложно – в разрушенном городе непросто держать оборону", – подчеркнул Трегубов.

Трегубов о Купянске

В то же время, по его данным, в Купянске другая ситуация – в этом городе есть небольшое количество россиян, которые сейчас просто пытаются выжить.

"Они там просто пытаются выжить в нескольких зданиях. Это все, что они способны делать, по состоянию на сейчас. И поскольку их там несколько десятков, речь не идет о боеспособной силе. Речь идет о людях, которые оказались в ловушке и хотят в этой ловушке как-то выжить, надеясь на что-то. Не знаю, на что...", - констатировал военный и добавил, что сутки назад 3 россиянина сдались в плен в Купянске.

Ситуация в Волчанске: новости

Напомним, на днях спикер Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне фактически уничтожили город Волчанск и пытаются продвигаться вперед.

Подразделения ВСУ держат оборону в южных районах, но оккупанты пытаются их обойти. Прежде всего через Липцы и Волчанские Хутора.

