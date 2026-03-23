Есть большие шансы, что летнее наступление РФ станет последним: ветеран АТО указал на важный фактор

По его словам, этим летом российские захватчики могут окончательно исчерпать свой наступательный потенциал.

Этот год точно не станет легче предыдущего, хотя Силы обороны уже срывают планы российских оккупантов по дальнейшей оккупации украинских земель.

Летнее российское наступление еще предстоит отразить, но уже есть признаки того, что наступательный потенциал оккупантов в этом году может окончательно иссякнуть. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал на Radio NV.

По его убеждению, какой бы ни была реальность на поле боя, российские оккупанты не отменяли план весенне-летнего наступления.

"Мы и так очень сильно сдвинули им этот план во времени. Потому что они уже должны были наступать весь март. Мы видим, что в реальности происходит, что это наступление еще не началось. То есть, как минимум на месяц, мы сорвали их планы, а это уже очень серьезно. Но нужно понимать, что они их не отменили", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что россиянам с большим трудом удается "наскребать пополнение".

При этом, по мнению эксперта, этот год не будет легче предыдущего. Ветеран АТО подчеркнул:

"Нам еще предстоит отразить это летнее наступление. И здесь уже есть очень большие шансы, что оно станет последним - что за это лето они окончательно исчерпают свой, по крайней мере, наступательный потенциал, и война перейдет в совершенно иную, следующую фазу. Но это летнее наступление еще предстоит выдержать, его еще нужно отразить. Этот год точно будет не легче предыдущего, но гораздо интереснее и гораздо динамичнее".

Он убежден, что этот год не будет однообразным с глухой обороной.

"Вот это мы уже переломили. Но, конечно, нас ждет их большая попытка именно мощного наступления. Мы об этом знаем и мы этого ждем", - добавил аналитик.

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Россия уже начала весенне-летнее наступление в Донецкой области с двух направлений.

В то же время аналитики предполагают, что российским войскам во время своего наступления вряд ли удастся захватить украинский "пояс крепостей" в Донецкой области в 2026 году.

