'Мы теряем Константиновку': в DeepState заявили о проблемах на фронте

Аналитик отметил, что Покровск и Миргород уже потеряны.

Линия фронта в российско-украинской войне в основном стабилизировалась на стратегическом уровне, но остаются проблемные направления. Об этом в комментарии LIGA.net сказал Роман Погорелый, соучредитель и аналитик мониторингового проекта DeepState.

"По сравнению с ситуацией, которая была полгода или год назад, сейчас действительно удалось более или менее стратегически стабилизировать фронт. Тактически – не совсем. Мы теряем Константиновку", – сказал он.

При этом он добавил, что россияне давят в районе Гуляйполя, Лимана, а также на Славянском направлении.

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"Покровск – также находится под бешеным давлением, там тяжело. Мы недавно полностью потеряли этот город и Мирноград", – отметил Погорелый.

При этом Генеральный штаб ВСУ не заявлял о потере этих двух городов в Донецкой области.

Аналитик признал, что на фронте есть проблемные участки, однако "в более глобальном, более стратегическом плане – всё же уже наблюдается тенденция к стабилизации". По его словам, у врага большие потери.

"Мы убиваем россиян – стабильно в большом количестве. Мы можем более или менее выстроить определенную технологическую оборону, у нас налаживается и растет мидлстрайк", – сказал Погорелый.

По его словам, большинство участков на фронте стабильны, в частности, Купянск, Днепропетровская область, район Степногорска.

"Там россияне недавно вообще заявляли, что начинают наступление на Запорожье, потому что они думали, что вышли на берег реки Конка – но нет", – пояснил Погорелый.

Он надеется, что у российских оккупантов будет ещё один провальный месяц в плане продвижения и захвата территорий. По его словам, пока прослеживается именно такая тенденция.

Россия так и не смогла захватить весь Донбасс

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман сказал, что российский диктатор Владимир Путин еще в 2025 году говорил президенту США Дональду Трампу о том, что ему якобы "понадобится 60 дней", чтобы захватить весь Донбасс. Однако глава Кремля так и не смог достичь своей цели.

Гетман напомнил, что подобные заявления Путина о захвате Россией Донбасса звучали и раньше.

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