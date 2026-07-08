Путин смягчил свои условия для окончания войны против Украины, - Трамп

Позиция российского диктатора изменилась в сторону того, чего хочет Украина, считает президент США.

Президент США Дональд Трамп сообщил об изменениях в условиях, которые выдвигает российский диктатор Владимир Путин для прекращения войны против Украины. Эти условия начали смягчаться.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Трамп заявил во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

На вопрос о том, готов ли Трамп оказывать давление на Путина в случае, если тот откажется прекратить войну, глава Белого дома ответил, что уже оказывает давление.

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"Мы оказываем сильное давление на Путина. Не думаю, что ему нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от происходящего. На Путина оказывается сильное давление, чтобы он это сделал. На него давят все, чтобы добиться этого", – отметил Трамп.

При этом Трамп вновь повторил, что, по его мнению, глава Кремля хочет закончить войну, причем как можно скорее.

"Он хочет поскорее её закончить. Я спрашивал его об этом, и мы разговаривали – я много общаюсь с ним".

Он добавил, что относительно мало общается с Зеленским, но отношения у них очень хорошие. При этом с Путиным он разговаривает значительно чаще:

"Я много общаюсь с Путиным, и он хочет закончить войну. Многие люди в это не верят".

Условия Путина по прекращению войны меняются

По словам Трампа, в настоящее время стало заметно, что Путин несколько смягчил условия, которые выдвигал для прекращения войны.

"Были определенные условия. Они были немного другими. Они меняются. Они, вероятно, становятся немного лучше в некоторых моментах, как бы вам ни хотелось [указывает на Зеленского – УНИАН]. Россия находится в более сложном положении. Стало сложнее, чем должно было быть", – сказал Трамп и добавил, что прекращения войны хотят как Путин, так и Зеленский.

Что влияет на условия Кремля относительно окончания войны

Аналогичный вопрос об условиях, на которых Путин готов завершить войну, задали и Зеленскому. Как отметил президент, он не знает, какие условия для мира выдвигает Путин в настоящее время.

"Они всё равно меняются, потому что в самом начале полномасштабной войны он был сильнее, а сейчас теряет инициативу на поле боя", – сказал Зеленский.

По его словам, это связано с развитием технологий, а не с численностью военных в армии. Он отметил, что у Украины есть лучшие и более быстрые технологические решения, чем у России, поэтому инициатива, хотя и не полностью, но перешла на сторону Украины.

"Мы пытаемся перенести войну с поля боя в небо, поэтому начали контролировать поле боя. Это очень важно. Трудно, когда у вас меньше людей, заставить их [россиян] отступить. Но мы нашли другой способ сделать это – отрезать их логистику для их армии", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры о прекращении войны

Главным условием Путина по прекращению войны против Украины является оккупация всего Донбасса. Украина отклонила это требование.

С конца февраля переговоры с Россией под эгидой Трампа зашли в тупик, в связи с чем европейские лидеры начали искать возможного переговорщика в своих рядах. Было предложено немало кандидатур, но ни одна из них не нашла достаточной поддержки.

При этом 20 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп едва не сдал Украину Путину во время встречи на Аляске в августе 2025 года. Он отметил, что соглашение с Путиным предусматривало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.

С тех пор российские переговорщики используют термин "дух Анкориджа", чтобы сказать, что именно те договоренности с Трампом устраивают Кремль.

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