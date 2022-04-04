Обе рассказали об ужасах войны и попросили о помощи.

Учительница из Кировоградской области и двоюродная сестра обратились к Дмитрию Козаку, заместителю руководителя администрации Путина. Обе со слезами просили путинского соратника, который родился и вырос в Украине, остановить кровопролитие.

Видеообращение появилось в сети.

Учительница Наталья Гавриловна была классным руководителем Козака. Женщина вспомнила, что в детстве одноклассники и односельчане звали Козака Митей.

"Митя, я все вам старалась объяснить, чтобы вы понимали. Объясни теперь мне, дитя: что это за война? Кому она надо? На колени бы перед всей Украиной стала бы - и просила бы прощения, что что-то я не добавила тебе в воспитании, что-то упустила... Я не знаю, что сказать больше. Я не понимаю этой войны. И не могу понять, что ты – в противоположном лагере – другом, чем тот, где твои одноклассники, наши люди и я тоже!"- со слезами говорит пожилая женщина.

В том же видео к Козаку обратилась его двоюродная сестра. Она до сих пор живет в родном селе. Женщина решила достучаться к родственнику и рассказала ему об ужасах войны.

"У нас война. Если ты можешь каким-то образом помочь нам, чтобы у нас закончилась война... У нас детей насилуют, женщин насилуют... Побили все города. Домов нет. Людям некуда пойти. Выезжают, кто куда видит. Очень у нас тяжело... Если ты можешь чем-нибудь помочь нам – помоги!"- обратилась женщина.

Сестра Козака на могиле бабушки попросила его ради ее памяти помочь завершить войну.

Напомним, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак родился в селе Бандурине на Кировоградщине.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

В то же время в СНБО заявили, что Россия готовится к затяжной войне, а так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине - не что иное, как передислокация.

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