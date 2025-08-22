При этом украинский дрон значительно дешевле российского.

Объемы производства Украиной дальнобойных дронов FP-1 сравнялись с объемами выпуска "Шахедов" в России. К такому выводу пришли в Defense Express, проанализировав соответствующие цифры.

Как отметили эксперты, недавно в сюжете Associated Press прозвучало, что украинский дальнобойный дрон FP-1 производится в темпе 3000 единиц в месяц. А объемы производства в РФ "Шахедов", по данным разведки, составляют около 100 единиц в сутки. К тому же, отмечали эксперты, FP-1 - это не единственный украинский дальнобойный дрон.

Также они сравнили цену украинского и российского дальнобойных ударных дронов. Если украинский, по данным сюжета AP, стоит 55 000 долларов за штуку, то закупочная цена одного российского "Шахеда" на уровне 2023 года - 193 тысячи долларов. Хотя, отмечается, с тех пор она могла как снизиться за счет упрощения определенных компонентов, так и увеличиться из-за использования значительно более дорогих 8- и 12-элементных CRPA-модулей спутниковой навигации типа "Комета-М".

"Таким образом, по состоянию на сейчас производство только одних FP-1, согласно заявлениям производителя, соприкасаются с российскими, но при, очевидно, значительно меньшей стоимости самого дрона. А ответ на вопрос, как удалось достичь меньшей стоимости в FP-1, можно найти в фото с завода. В частности обратить внимание на совершенно разные технологии производства дронов", - пишут в Defense Express.

По словам аналитиков, силовой конструкцией FP-1 является фанера, эти элементы фрезерованные на лазерном станке с ЧПУ, а уже на этот "скелет" крепится обшивка, которая имеет соединения на пазах и стяжках. Эксперты отмечают, что "это об очень дешевом и массовом решении".

"Для многих многоразовых летательных аппаратов это могло быть довольно дискуссионное решение. Но для дрона-камикадзе, который должен совершить один-единственный в своей жизни полет, который должен завершиться тем, что он просто врежется в цель и взорвется, - этого не просто достаточно, это правильно. Потому что его производство должно быть простым, быстрым и дешевым с пониманием того, что это одноразовое изделие", - говорится в материале.

Между тем, отмечают аналитики, технология производства "Шахеда" другая, "что связано с его корнями в виде немецкого DAR 80-х годов, когда производственные технологии были другие".

"Это проклейка карбонового материала с его запеканием в автоклаве, а в качестве конструкционных элементов полноценные лонжероны и нервюры. Также Shahed-136 и его российские производные "Герань-2" и "Гарпия-1", больше. Поэтому все расходы на производство, вместе с другой технологией, будут дороже. Например, "Шахед" требует большего двигателя, и у него он четырехцилиндровый, а у FP-1 - двухцилиндровый, то есть дешевле", - отмечается в статье.

Кроме того, отметили в Defense Express, FP-1 несет довольно мощную боевую часть. В сюжете говорилось о 60 кг, хотя во время презентации говорили о максимальном весе полезной нагрузки до 120 кг, говорят эксперты:

"Очевидно, более мощная БЧ может быть установлена ценой уменьшения дальности. Последняя кстати в FP-1 заявлена на уровне до 1600 км".

Недавно УНИАН писал, что украинские ракеты "Фламинго" уже в серийном производстве. Украинский фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press, показал фото готовых ракет в цехе, которые, вероятно, уже готовы к отгрузке. Журналист также отметил, что ракеты могут лететь на расстояние до 3000 км.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство украинских ракет "Фламинго". По его словам, это должно начаться уже в начале 2026 года и что уже были успешные испытания этой ракеты. Он сказал, что это "пока ракета самая успешная, которая у нас есть", и подтвердил, что она летит 3 тысячи километров. Однако подчеркнул, что до тех пор, "пока у нас нет возможности применения сотни ракет, много говорить на эту тему нецелесообразно".

