Приготовленное по этому рецепту пюре будет полезнее для здоровья.

В основном при приготовлении картофельного пюре используют сливочное масло, которое, впрочем, иногда приводит к клейкой, непривлекательной текстуре. Этому можно помочь, добавив другой продукт к картофелю, пишет Express.

Так, Кэти из Wholefood Soulfood Kitchen раскрыла технику создания самого рыхлого картофельного пюре без использования сливочного масла.

"Это воздушное и нежное блюдо из картофельного пюре готовится без сливочного масла и с небольшим количеством оливкового масла. Оливковое масло придает ему бархатную текстуру и действительно замечательный вкус", - заверила эксперт.

Шеф-повар New York Times Recipes Дэвид Танис также одобряет этот способ приготовления картофельного пюре. По его словам, блюдо чрезвычайно легко приготовить, и оно "имеет дополнительное преимущество" для веганов. Кроме того, он советует добавлять в пюре чеснок.

Отмечается, что оливковое масло не только обеспечивает насыщенное, роскошное послевкусие картофельному пюре, но и предотвращает его высыхание или образование нежелательных комочков.

Важное преимущество использования оливкового масла и в том, что этот продукт содержит большое количество полезных жиров, благодаря чему блюдо становится идеальным выбором для тех, кто заботится о здоровье.

Как приготовить

- Картофель должен быть полностью сваренным и достаточно мягким, чтобы его можно было проткнуть вилкой. Часть воды из него слейте, а часть сохраните.

- Разомните картофель. Для достижения наилучшей текстуры идеально подойдет ручной пестик. Однако избегайте чрезмерного разминания, поскольку это может расщепить крахмал, что приведет к клейкой текстуре. Именно поэтому блендеры или электрические миксеры для этого не рекомендуются.

- Постепенно влейте оливковое масло, осторожно помешивая картофель деревянной ложкой. Также можно добавлять измельченный чеснок, свежие травы или лимонный сок.

- Если вам нравятся молочные продукты, на этом этапе можно добавить сливочного сыра, сыра чеддер или сметаны - оливковое масло прекрасно подчеркнет их вкус.

- Если картофель кажется слишком густым, добавьте немного отлитой из картофеля воды. Продолжайте помешивать деревянной ложкой, пока не достигнете желаемой консистенции.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить вкусное картофельное пюре. Повар ресторана Fallow посоветовал картофель для пюре запечь оригинальным способом: насыпать на противень много крупной поваренной соли и положить туда неочищенные клубни. Испеченный картофель нужно пропустить сквозь сито и добавить к нему необходимое количество масла и молока.

Повар считает, что готовить картофель в соли в духовке, а не варить традиционно в воде, лучше, поскольку соль действует как изолятор, который помогает овощу равномерно пропечься.

