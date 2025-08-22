Страна не собирается отправлять войска на территорию Украины.

Румыния может предоставить военные базы союзникам по НАТО, таким образом присоединившись к обеспечению гарантий безопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Илие Боложан, пишет Calea Europeana.

Он напомнил, в частности, что Румыния не собирается отправлять войска на территорию Украины.

"Все эти месяцы, как вы знаете, когда в определенный момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния максимально четко заявляла по меньшей мере две вещи: мы не будем отправлять войска, мы вообще не будем заниматься возможным размещением войск на территории Украины. Это был максимально четкий пункт", - сказал румынский премьер.

Второй пункт, по его словам, заключается в том, что, учитывая членство Румынии в НАТО", наличие военных баз, последние "могли бы использоваться войсками НАТО, войсками Соединенных Штатов Америки и другими союзниками".

"И сегодня из наших аэропортов осуществляется воздушное патрулирование, проводится надзор за тем, что происходит в Черном море, проводятся совместные военные учения, и это может быть, скажем так, вкладом Румынии в обеспечение поддержания прочного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", - сказал Боложан.

Издание напомнило, что в Министерстве обороны Румынии недавно заявляли, что Румыния поддерживает все решения союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее военная воздушная инфраструктура "является опорным пунктом на восточном фланге Североатлантического альянса для сдерживания и обороны".

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина. Он, в частности, сказал, что получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа, что его страна будет участником гарантий безопасности для Украины, и "это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому". По словам президента, если страны обеспечат Украину финансовой поддержкой и оружием, это будет "очень немало".

Впрочем, по данным Politico, Соединенные Штаты будут играть лишь "минимальную" роль в гарантиях безопасности для Украины. "Именно Европа будет действовать на местах. США не полностью обязаны ни к чему", - сказал изданию дипломат НАТО. Европейский чиновник в комментарии подчеркнул, что "похоже, все зависит от нас".

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил недавно, что США не должны "нести это бремя" и что именно европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины. "Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется сделать здесь шаг вперед", - сказал он.

