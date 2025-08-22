Экс-пара прожила вместе 8 лет.

Украинская актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук, которая болезненно пережила развод с нардепом Александром Божковым, рассказала, поддерживают ли они общение сейчас.

Не секрет, что экс-супруги уже два года как не вместе. Но, по словам Саливанчук, ее до сих пор спрашивают о муже в сети. Поэтому актриса решила расставить все точки над "і" и призналась, в каких отношениях с бывшим.

"Я два года как разведена. Я сама воспитываю детей. С бывшим отношения не поддерживаю, не поддерживает он со мной, не хочет дружить - это его вопрос. Не знаю, так бывает", - отметила Анна в своем Instagram.

Актриса также обратилась к подписчикам с просьбой не выдумывать ничего о ее личной жизни и спрашивать напрямую.

"Когда вы пишете: "Где твой муж? Почему он терпит? Скажи своему народному депутату, чтобы он помог в чем-то", то я могу сказать одно - народный депутат давно не мой, я себе сама воспитываю двоих детей, счастливая, красивая 40-летняя женщина, или, как вы говорите, девочка. Красивая свободная, самостоятельная. И для уверенных, и смелых мужчин. Поэтому, если что-то не знаете - спросите просто у меня", - добавила Анна.

Что известно о браке Анны Саливанчук и Александра Божкова

Анна и Александр восемь лет прожили в браке. Однако они решили завершить свои отношения в мае 2023 года, а о разводе актриса объявила только весной 2024 года. У них есть двое общих сыновей - 10-летний Глеб и 5-летний Никита. Причину разрыва ни актриса, ни нардеп не раскрывают.

