Среди возвращенных - 8 тяжелобольных лиц.

В Украину вернули 65 наших граждан, которых россияне принудительно вывезли к границе с Грузией. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Государство-террорист в очередной раз нарушает нормы международного и гуманитарного права. Граждан Украины - часть из которых отбывала сроки наказания, часть считались пропавшими без вести - россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией", - говорится в сообщении министра.

По его словам, люди были без документов, средств к существованию, достаточного питания и медицинской помощи.

"Фактически их бросили на произвол судьбы. И сегодня, по заданию президента Украины, вернули в Украину 65 граждан, среди которых 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц", - сказал Клименко.

Отмечается, что структурные подразделения системы МВД приняли участие в операции по возвращению наших граждан.

"Это удалось благодаря взаимодействию Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины и правоохранительных органов Молдовы и Грузии. Благодарен за результативное сотрудничество", - написал министр.

Он заверил, что все детали относительно содержания наших граждан в буферной зоне и грубой попытки России использовать граждан Украины для провокаций и издевательств будут выяснены.

"Подвал" на границе Грузии и России

Как сообщал УНИАН, в июне телеграмм-канал Tbilisi life писал, что Россия и Грузия на общей границе на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" обустроили "подвал" для граждан Украины, которых обе страны не хотят пускать на свою территорию. Отмечалось, что в подвале только 17 спальных мест, поэтому людям приходится там спать по очереди.

