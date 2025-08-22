Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает, что существует реальная угроза остановки металлургического предприятия "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Главная причина - резкий рост цены на электроэнергию.

"С учетом того, что ГОКи (ред. - горно-обогатительный комплекс) работают менее чем наполовину, остановка предприятия может стать сильнейшим ударом по Кривому Рогу. Если это произойдет - может вырасти безработица и социальная нагрузка", - прогнозирует Лукашук.

Напомним, что ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил о критической ситуации, сложившейся на предприятии из-за высоких цен на электроэнергию. За пять месяцев 2025 года убыток составил 3,8 млрд грн.

Видео дня

С 1 августа произошло очередное повышение цен на электроэнергию. По расчетам предприятия, это приведет к увеличению годовых расходов еще на 3 млрд грн, и поставит под угрозу все бизнес-процессы в компании.

Вас также могут заинтересовать новости: