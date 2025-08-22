Артистка поделилась семейным снимком в сети.

Известная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко показала свою маму.

Артистка редко делится личной жизнью и фото с родными в сети. Но на днях в Instagram артистка опубликовала фотографию мамой. На снимке Руслана позирует с Ниной Аркадьевной на вокзале. Женщины нежно обнимаются и улыбаются на камеру. По словам звезды, она не могла обойти на гастролях родной Львов. Поэтому нашла время и заехала на короткую встречу с родным человеком.

"По дороге в Чикаго короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой - что может быть важнее? Мама - мое вдохновение", - подписала фотографию исполнительница.

Реакция сети

Подписчики Русланы засыпали комплиментами ее маму в комментариях:

"Это же надо было маме родить свою копию! Какие красивые, искренние, настоящие"

"Вы как две сестрички"

"Какая невероятно красивая мама!"

"Хорошенькие девочки".

