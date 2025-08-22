Некоторые из самых популярных флагманских устройств едва преодолевают отметку в 5000 мАч.

Если раньше была гонка за количеством мегапикселей и ОЗУ в смартфонах, то сейчас начинается гонка миллиампер-час: Android-производители один за другим представляют устройства с аккумуляторами один другого больше. И один из ключевых игроков – Realme.

В мае 2025 года Realme показала прототип смартфона с аккумулятором на 10 000 мАч, причем весит он меньше Samsung Galaxy S25 Ultra. Теперь компания сообщила, что пойдет еще дальше и в ближайшее время покажет аппарат с еще более мощным АКБ, предположительно на 12 000 мАч. Подробности раскроют 27 августа.

"Самый большой стал еще больше. Realme намерена вновь переопределить границы. От быстрой зарядки мощностью 320 Вт до огромного аккумулятора емкостью 10 000 мАч [....] Что будет дальше?", – написала Realme на своей страничке в соцсети X.

Пока неизвестно, станет ли новое устройство серийной моделью или останется концептом для демонстрации возможностей компании.

Некоторые из самых популярных флагманских устройств едва преодолевают отметку в 5000 мАч. У Galaxy S25 Ultra аккумулятор емкостью ровно 5000 мАч, а у iPhone 16 Pro "всего" 4685 мАч. С другой стороны, у нового Pixel 10 Pro XL емкость достигает 5200 мАч.

По слухам, Honor тоже готовит смартфон с аккумулятором 10 000 мАч и чипом MediaTek Dimensity 8500. Ранее китайский бренд уже удивил рынок недорогим смартфоном с батарейкой 8000 мАч с толщиной менее 8 мм.

Меж тем эксперты протестировали главные смартфоны 2025 и определили "монстров автономности". Asus ROG Phone 9 Pro, iPhone 16 Pro Max и Asus Zenfone 11 Ultra вошли в тройку смартфонов с лучшей автономностью.

