Проверка коснется более 55 миллионов человек.

В США проводят проверку более 55 миллионов человек, имеющих действующие американские визы, на предмет нарушений, которые могут привести к депортации.

Как пишет Associated Press, Госдепартамент заявил, что все держатели виз США, в том числе туристы из многих стран, подлежат "постоянной проверке" с целью выявления любых признаков, указывающих на то, что они могут не иметь права на разрешение на въезд или пребывание в Соединенных Штатах.

В случае обнаружения такой информации виза будет аннулирована, а если держатель визы находится в Соединенных Штатах, он будет подвергнут депортации.

"Новая формулировка Госдепартамента предполагает, что непрерывный процесс проверки… станет гораздо более распространенным и может означать, что даже у тех, кому разрешен въезд в США, эти разрешения могут быть внезапно аннулированы", - отмечает издание.

Чиновники заявляют, что проверки будут включать учетные записи всех держателей виз в социальных сетях, данные правоохранительных органов и иммиграционной службы в их странах, а также любые подлежащие судебному преследованию нарушения законодательства США, совершенные ими во время пребывания в Соединенных Штатах.

По данным Министерства внутренней безопасности, в прошлом году в США насчитывалось 12,8 миллиона владельцев грин-карт и 3,6 миллиона человек, имеющих временные визы.

Визы в США - последние новости

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут взимать залог до 15 тысяч долларов с соискателей туристических и бизнес-виз из некоторых стран, чтобы гарантировать их отъезд из США до истечения срока действия их виз.

Напонмим, ранее ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны и нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

