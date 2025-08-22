В ряде обалстей объявлен І уровень опасности.

В пятницу, 22 августа, погода в Киеве испортится. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 августа днем гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Они предостерегают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Из-за непогоды в Киеве и области объявлен I уровень опасности, желтый.

Однако погода испортится не только в столице. Днем также в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях пройдут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях также объявлен повышенный уровень опасности.

Погода сегодня - прогноз на 22 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, 22 августа в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди. Днем, кроме запада, будут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях упадет до +17°...+22°, на остальной территории ночью будет +28°...+33°, а в северных областях столбики термометров покажут комфортные +20...+25°.

