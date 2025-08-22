В перечне значатся представители знака Лев.

После 22 августа для трех знаков Зодиака наступает период, когда тяжёлые времена наконец отходят на второй план. Убывающая Луна во Льве наполняет дни надеждой и внутренней силой, помогая отпустить всё, что тяготило. Лев словно поддерживает нас, давая возможность вернуть равновесие и увидеть светлое будущее, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для этих трех знаков это день новых начинаний. Теперь трудности не кажутся непреодолимыми, вместо этого они воспринимаются как опыт, который укрепляет. Вера в себя и свои силы возвращается, а позитивное мышление начинает определять реальность.

Лев

Лев, 22 августа станет для вас днем, когда ощущается победа над прошлыми трудностями. Вы понимаете, что только преодолев испытания, удалось избежать ещё больших проблем. Внутри вас просыпается чувство радости и гармонии. Полумесяц в вашем знаке помогает вернуться на путь, который полностью соответствует вашим стремлениям. Все неприятности остаются позади, и вы готовы принимать светлое и радостное.

Весы

Весы, убывающая Луна во Льве помогает вам освободиться от груза старых переживаний. 22 августа вы почувствуете, что стрессовые ситуации теряют над вами власть. Что раньше казалось неразрешимым, теперь можно спокойно отпустить. Это время для глубокого вдоха и внутреннего восстановления. Вселенная мягко направляет вас, а энергия Льва укрепляет стойкость и решимость.

Стрелец

Стрелец, Луна во Льве возвращает вам оптимизм и чувство надежды. После недель, когда вы готовились к негативу, 22 августа вы снова сможете настроиться на позитив и радость. Отпустите прошлое, осознав, что многие страхи связаны с тем, чего уже нет. Этот день открывает пространство для новых откровений и дарит внутреннюю легкость.

