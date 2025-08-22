Пораженные БпЛА использовались для освещения надводной обстановки в Черном море.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт базирования российских беспилотников на территории временно оккупированного Крыма.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины уничтожен пункт базирования БпЛА "Форпост" ("Mohajer-6") на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по результатам удара поражено до трех вражеских беспилотных летательных аппаратов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

"Борьба продолжается! Крым - это Украина!", - отмечают в ВМС Украины.

Оккупированный Крым - операции ВСУ

Как писал УНИАН, вчера, 21 августа, на территории временно оккупированного Крыма Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. В результате специальной операции вблизи железнодорожной станции Джанкой нарушена логистика оккупантов. По данным ССО, в результате этого затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Силы обороны Украины поражают системы противовоздушной России, которые расположены в АРК, но оккупанты достаточно быстро восстанавливают недостаток. По его словам, полуостров плотно наполнен средствами ПВО. Ведь для захватчиков очень важно сохранить Крымский мост. Этот путепровод, отметил спикер, важен для противника как по тактически-пропагандистским причинам, так и тактически-стратегическим.

