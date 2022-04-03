Отвод войск с Черниговщины и Киевщины может свидетельствовать о передислокации русских.

Российская Федерация готовится к затяжной войне в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Сейчас российская пропаганда активно распространяет тезис о том, что "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты","денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность".

В СНБО отмечают, что так называемый отвод войск на Киевщине и Черниговщине - не что иное, как передислокация.

"Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, сейчас Россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на Востоке Украины. Но это будут только промежуточные итоги затяжной войны, поскольку Путин нацелен праздновать свою победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине", - говорится в сообщении.

В СНБО добавляют, что Украина осознает, что Россия не остановит своих попыток захватить всю территорию нашего государства, несмотря на санкции и провал блицкрига.

"Смещение поля боя не означает, что РФ прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей остальной части Украины", - отметили в СНБО.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

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