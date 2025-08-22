Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в городе сегодня днем.

Погода в Одессе 22 августа будет ветреной. Из-за этого Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Днем 22 августа ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в городе объявлен І уровень опасности, желтый.

В целом 22 августа в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +27°...+32°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Максимальная температура днем +27°...+29°. Температура морской воды +21°...+22°.

В пятницу, 22 августа, в Украину дойдет циклон со Средиземного моря, который повлечет за собой изменение погоды во многих регионах. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, этот циклон принесет дожди, грозы, местами возможны интенсивные ливни и резкие порывы ветра. Непогода коснется западных, северных и большинства центральных областей, кроме Днепра с прилегающими районами.

В то же время восток и юг страны будут оставаться в зоне сухой и жаркой погоды, только в Одесской области вероятны отдельные грозовые дожди.

Ветер ожидается юго-западный, умеренный, иногда с порывами.

