Недавний оптимизм угас, и Трамп ищет новые ответы.

В понедельник президент США Дональд Трамп хвастался тем, что быстро достиг мирного соглашения в войне в Украине, однако уже к четвергу он заявил, что у Киева нет шансов выиграть войну без новых атак на Россию. Как пишет The Wall Street Journal, такой разворот подчеркнул угасающий оптимизм по поводу последних усилий Трампа по прекращению войны.

Надежды Трампа на саммит с лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для заключения мирного соглашения не оправдались. Не оправдался и его запасной план, согласно которому Путин и Зеленский должны были встретиться лично для обсуждения окончания войны. Кроме того, идея об отправке в Украину западных миротворцев в случае достижения мирного соглашения была отвергнута Кремлем.

Как пишет WSJ, неспособность достичь дипломатического прорыва отчасти объясняется резкими различиями в стиле переговоров между Путиным и Трампом.

Видео дня

"Президент США, по словам бывших помощников, придерживается импровизационного подхода, во многом основанного на личных отношениях. Путин методичен в своей подготовке и лишен сентиментальности. Трамп стремится к скорейшему прекращению конфликта… Путин играет в более длительную игру, рассчитывая, что Россия сможет постепенно улучшить свои позиции на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, даже если это будет стоить тысяч жертв с обеих сторон", - отмечает издание.

По мнению аналитиков, сообщение президента в социальных сетях с рекомендацией украинских атак по России может быть попыткой вернуть себе рычаги давления, поскольку дипломатия, похоже, не приносит результата.

"Это говорит о том, что он понимает, что давление на Россию — самый вопиющий недостаток его так называемой стратегии", — заявил Александр Вершбоу, бывший посол США в России и Организации Североатлантического договора. "Но если в разработке нет оружия, подкрепляющего эту стратегию, то ценность её снижается".

Фиона Хилл, занимавшая пост ведущего эксперта по России в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявила, что его недавние встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме привели к запутанному процессу, и, возможно, лидеры США и России по-разному понимают гарантии безопасности.

"Мы как будто застряли в Украине, и сейчас все, включая Путина, пытаются управлять Трампом", — сказала она. "Россияне используют термины в определённом контексте, а Трамп этого не замечает. Возможно, Путин намеренно создавал у него впечатление, что он с ним согласен".

Хотя администрация Трампа твёрдо верит в свою надежду на быстрое соглашение, некоторые бывшие чиновники заявили, что всеобъемлющее урегулирование маловероятно.

"Мы находимся там же, где были две недели назад, там же, где были полгода назад", — заявил Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по переговорам по Украине во время первого срока Трампа. "Соглашения никогда не будет. Путин никогда не согласится".

Война в Украине - новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп считает, что в течение ближайших двух недель мир узнает, будет ли окончание войны в Украине.

Трамп не исключил, что, возможно, ему придется использовать другую тактику, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. При этом, глава Белого дома отметил, что Зеленский борется изо всех сил.

Вас также могут заинтересовать новости: