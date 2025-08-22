Речь идет о военных с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны и ветеранах боевых действий, отметил Ермак.

Офис президента Украины реформируют: существенное количество работников будут составлять военнослужащие. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы внедряем кое-что важное. Речь о людях, которые прошли фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное - неравнодушие. Не все из них - кадровые военные, многие добровольцы ушли из цивилки. Некоторые работали в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарно", - отметил он.

По словам Ермака, сегодня он предложил Президенту Украины реформировать ОП.

Видео дня

"Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине", - написал Ермак.

Как отмечает руководитель ОП, ему хорошо известно, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну.

"Они не ищут оправданий, они ищут решения как достичь результата", - пояснил Ермак.

Примером является, как отметил руководитель ОП, его заместитель, полковник Павел Палиса, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем. И это пример не только для государства", - подчеркнул Ермак.

По его словам, бизнес, ИТ, культура - тоже должны брать ветеранов в команды. Это будет делать систему сильнее и справедливее.

Трудоустройство участников боевых действий

Как сообщал УНИАН, в частности в апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект № 13180, который предлагает ряд законодательных механизмов для трудоустройства участников боевых действий.

По словам народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" и автора законопроекта Олега Кулинича, эта инициатива вводит гарантии для трудоустройства ветеранов войны, аналогичные тем, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью.

Вас также могут заинтересовать новости: