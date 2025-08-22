По городу и области объявлен І уровень опасности.

В Харькове в преддверии выходных, на 22 августа, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 22 августа по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

22 августа на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области - без существенных осадков. Ветер будет 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 30-35°. В Харькове сегодня также без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут 31-33°.

23 августа на Харьковщине будет преобладать облачная погода. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем - кратковременные дожди, местами значительные, грозы. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, местами похолодает до 19-21°.

24 августа будет облачно. Ночью - кратковременный дождь, местами значительный, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°.

