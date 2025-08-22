Морской дрон ГУР 'минусовал' группу элитных российских водолазов

Российские командиры приказали поднять ударный беспилотник для исследования.

В бухте Новороссийска (РФ) погибла группа элитных российских водолазов-диверсантов во время изъятия из воды украинского морского дрона, который был подавлен РЭБ. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По словам разведчиков, во время операции ГУР в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота. Однако из-за действия средств РЭБ дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.

"Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования. Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота России", - отметили в ГУР.

По данным украинской стороны, эти россияне - из подразделения высококвалифицированных водолазов-разведчиков "ПДСС" (подводные диверсионные силы и средства), на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением. Во время манипуляций с украинским морским дроном, отмечают в разведке, тот сдетонировал - в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы.

"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы", - говорится в сообщении ГУР.

Как писал УНИАН, в ночь на 21 августа на территории временно оккупированного Крыма украинские военные поразили российский грузовой поезд с горюче-смазочными материалами. Таким образом нарушена логистика врага на территории полуострова.

Как уточнялось, Силы специальных операций ВС Украины провели спецоперацию вблизи железнодорожной станции Джанкой. Спецназовцы поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. Сейчас, по данным ССО, в результате специальных действий украинцев затруднено обеспечение южной группировки российских войск.

