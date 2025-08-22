Скандал с топ-чиновником НАБУ и связями с РФ: СБУ показала новые доказательства

В ходе следствия нашли даже переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ.

Служба безопасности Украины опубликовала новые материалы, которые подтверждают, что во время полномасштабной войны один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.

Как отмечается в сообщении СБУ в Telegram, речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).

Ранее СБУ публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение. Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого.

В частности, в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию. Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли. Как информирует Служба безопасности, также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

В процессе анализа содержимого телефонов также получены доказательства того, что организацией незаконного бизнеса занимался именно сотрудник НАБУ, а его отец в основном выполнял его указания и осуществлял функции контроля за сельскохозяйственными процессами на месте. Среди прочего, по материалам дела, сотрудник антикоррупционного Бюро не только находил контакты для торговли с РФ, но и подыскивал инвесторов для бизнеса. Соответствующая телефонная переписка найдена у самого чиновника НАБУ.

Кроме того, следствие установило, что отец правоохранителя находился на постоянной связи с гражданами РФ, жителями Дагестана, а в 2023 году, несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, лично посетил РФ.

Также, как свидетельствуют материалы производства, отец чиновника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который по данным следствия связан со спецслужбами РФ и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ. Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС. О контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка беглого нардепа с отцом чиновника Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал только первую букву имени) и просил посодействовать налаживанию контакта.

Кроме того, СБУ задокументировала факты, подтверждающие, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой "ДНР".

В СБУ напомнили, что чиновнику НАБУ и его отцу сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Они находятся под стражей.

Отмечается, что указанное уголовное производство касается только отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и фактов его сотрудничества со страной-агрессором и никоим образом не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, СБУ провела недавно спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Происходила серия обысков в разных регионах Украины.

"Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов", - отметил осведомленный источник в комментарии УНИАН.

Позже в СБУ официально сообщили о "разоблачении на ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова". Его задержали. Отмечалось, что "этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".

Кроме того, проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации, в частности относительно запланированных следственных действий.

