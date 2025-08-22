Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 22 августа, снизился на 10 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 48,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 47,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел до 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 августа, также снизился - до 48,31 гривни.

Нацбанк установил на 22 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 47,98 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составляет 48,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,78 гривни за евро.

