Дизайнер рассказал, какие вещи снова возвращаются в моду.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах осени-2025. В своем блоге в Instagram он назвал 5 вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Во-первых, модельер просит обратить внимание на вещи с акцентными большими плечами. По его словам, пиджаки и пальто с широкими плечами - это сочетание силы и стиля. Они добавляют образу структуры и пропорциональности, а приятным бонусом является то, что именно широкие плечи в одежде сделают вас визуально стройнее, моложе и увереннее.

Также в своем гардеробе этой осенью стоит иметь кожаные вещи. Речь идет как о куртках с жакетами, так и о юбках, рубашках, брюках и сумках. Если иметь в своем арсенале одежду из кожи, можно даже из простого образа сделать дорогой и стильный лук, уверяет дизайнер.

Не обошел Андре Тан и вещь, которая у большинства ассоциируется со школой и офисом, - это юбка-карандаш. Именно в этом сезоне она снова возвращается в тренды. По советам эксперта, этот элемент гардероба лучше всего сочетается с объемным верхом или с легким свитером.

Среди обуви дизайнер рекомендует акцентироваться на сапогах на платформе. Такая обувь сделает силуэт стройнее и визуально вытянет ваш рост. Она прекрасно сочетается с различными стилями от повседневных джинсов до элегантных вечерних платьев.

И напоследок, Андре выделил одежду из экомеха. Он отметил, что при покупке пушистых вещей можно выбирать как пастельную, так и яркую палитру цветов.

