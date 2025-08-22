Археологи уверены, что обнаружили местоположение библейской деревни, где Иисус совершил свое первое чудо.

Израильский археолог Ярдена Александер в 2004 году совершила открытие, которое может пролить свет на момент, когда Иисус совершил своё первое чудо - превращение воды в вино.

Как пишет Mirror, археолог обнаружила фрагменты больших каменных кувшинов, идентичных тем, которые, согласно Евангелию, использовал Иисус, когда чудесным образом превратил воду в вино в галилейской деревне Кана во время еврейской свадьбы.

Ярдена подозревает, что обнаруженные ею каменные кувшины могут быть теми же сосудами, которые, согласно Библии, использовал Иисус. Она также считает, что место, где были найдены артефакты, вполне может быть библейским местоположением Каны Галилейской.

Фрагменты кувшинов были обнаружены во время раскопок в современной Кане Галилейской, расположенной непосредственно между Капернаумом и Назаретом. Ярдена полагает, что арабский город был построен недалеко от древнего поселения.

В то же время, у Ярдены были конкуренты в этом исследовании. Американские археологи вели раскопки на участке в нескольких милях к северу и утверждали, что также обнаружили фрагменты каменных кувшинов Иисуса, о которых шла речь. Эти исследователи также были убеждены, что обнаружили библейскую Кану.

Основываясь на найденных фрагментах, Ярдена определила, что сосуды в этом месте имели диаметр от 12 до 16 дюймов — размеры, соответствующие размерам кувшинов, упомянутых в Евангелии от Иоанна.

Обнаружение внутри жилища еврейской ритуальной купели также подтвердило теорию о его принадлежности еврейской общине. Более того, обнаруженная на месте керамика местного производства указывает на скромное жилище, что потенциально соответствует описанию бедной деревни в Священном Писании.

Ранее британский антрополог доктор Пол Уорнер заявил о том, что обнаружил гробницу Иисуса Христа в секретной комнате под Великой прамидой Гизы в Египте.

