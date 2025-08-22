Тушение пожара на предприятии, куда попали ракеты, продолжается.

На Закарпатье количество пострадавших в результате вчерашней атаки РФ возросло до 21 человека. Как сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины, по состоянию на сегодняшнее утро известно, что в результате происшествия пострадал 21 человек.

Спасатели отмечают, что тушение пожара на предприятии в Мукачево, куда попали ракеты, продолжается.

"Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево, возникшего в результате российского обстрела 21 августа. К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают 2 пожарных поезда Укрзализныци", - говорится далее в сообщении.

Видео дня

Удар по Закарпатью

Как сообщал УНИАН, во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ночью 21 августа российские войска атаковали город Мукачево Закарпатской области.

Удар произошел по территории одного из предприятий, отмечалось что пострадало много людей, раненых доставили в больницу Святого Мартина.

Позже в Национальной полиции уточнили, что в Мукачево из-за удара по промышленному объекту ранения получили 15 гражданских. Самому младшему из травмированных - 22 года, самому старшему - 63.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вражеская ракета попала в американский завод по производству электроники.

Впоследствии Закарпатская ОГА сообщила, что в результате российской атаки по Мукачево ранения получили 19 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: