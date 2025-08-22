Вице-президент Бундестага считаеТ, что Германия должна поддерживать Украину "всем, что есть".

В Германии снова возобновились призывы к передаче Украине крылатых ракет Taurus. Как пишет n-tv.de, об этом заявил политик из Партии зелёных, вице-президент Бундестага Омид Нурипур в интервью Funke Media Group.

Он отметил, что российские военные продвигаются на поле боя в Украине и призвал Германию увеличить поддержку.

"Способность Украины выстоять не в последнюю очередь зависит от наших поставок оружия. Поэтому мы должны поддерживать Украину всем, что у нас есть, включая крылатые ракеты", - заявил он.

Видео дня

При этом он заявил, что на президента США Дональда Трампа полагаться нельзя, поэтому европейцы "должны полагаться на себя".

Чтобы поддержать Украину, по его словам, Германия должна более последовательно применять действующие санкции против России, вводить новые карательные меры, например, на удобрения, усиливать военную поддержку и участвовать в западных гарантиях безопасности.

Германия и Украина

Напомним, в свое время в СМИ нередко фигурировала информация о возможной передаче Киеву этих ракет. Однако, летом стало известно, что Германия пока не рассматривает возможность передачи Taurus Украине.

Также ранее в Германии оценили инициативу "коалиции желающих" по отправке миротворцев в Украину.

Так, глава немецкого профсоюза военнослужащих подсчитал, что каждой из крупных стран, входящих в коалицию желающих, например Великобритании, Франции и Германии, потребуется направить в Украину не менее 10 000 военнослужащих на длительный срок, что "станет серьезным испытанием для их и без того перегруженных и недостаточно оснащенных сил".

Вас также могут заинтересовать новости: