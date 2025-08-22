Генералы КНДР внезапно вернулись с фронта домой, - WSJ

Эксперты считают, что Кремль стремится уменьшить зависимость от КНДР и избежать ее влияния на возможные мирные переговоры.

Высокопоставленные военные офицеры Ким Чен Ына вернулись в Северную Корею после боевых действий в России. Эксперты считают, что это может означать постепенное отхождение боевого вклада КНДР на второй план и снижение ее роли в возможных мирных переговорах по войне в Украине, пишет The Wall Street Journal.

По данным государственных СМИ Пхеньяна, более десяти командиров торжественно встретили в личном кабинете Кима, который назвал их "героями" и лично обнял. Среди них - генерал-полковник Ким Йон Бок и генерал-майор Син Кум Чхоль, которых в мае награждал правитель РФ Владимир Путин во время парада ко Дню Победы.

Хотя КНДР продолжает поставлять России боеприпасы и планирует отправить 6000 рабочих на восстановление, в последнее время участие северокорейских войск в боях уменьшилось. С осени 2024 года на территорию РФ прибыли около 15 тысяч солдат из Северной Кореи, которые помогли удержать Курскую область. Сейчас же линия фронта стабилизировалась, и Кремль, вероятно, считает, что способен удерживать регион собственными силами.

"Северная Корея не должна быть камнем преткновения за столом переговоров, поскольку они действовали исключительно на российской территории", - отметил Майкл Мэдден, эксперт Центра Стимсона (Вашингтон).

По оценкам западной разведки, во время боевых действий в России и Украине КНДР потеряла более 5000 военных, из которых около трети погибли.

Участие войск КНДР в войне

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов объявил, что в ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию около 6000 военных. По его словам, также КНДР может завести в РФ военную технику.

На фоне этих новостей Путин назвал "героическим" участие северокорейских солдат в войне против Украины.

