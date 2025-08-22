По мнению экс-главы Совета по международным отношениям США, мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть недостижимым еще десятилетиями.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию сосредоточиться не на прекращении огня, а на всеобъемлющем мирном соглашении. Однако такой подход является преждевременным и опасным, заявил американский дипломат Ричард Хаас в интервью Politico.

Он отметил, что главным приоритетом должна быть остановка боевых действий, а не попытки решить все спорные вопросы сразу.

"Это большая тактическая ошибка - исключать прекращение огня и переходить непосредственно к окончательному статусу, потому что это скорее всего продолжит войну и усложнит, если не сделает невозможным, успех", - подчеркнул Хаас.

По его словам, простое прекращение огня можно реализовать быстро, тогда как мирное соглашение потребует месяцев или даже лет сложных переговоров.

Хаас также скептически оценил идею обойти этот шаг:

"Это имеет смысл только тогда, когда есть все предпосылки для длительного мира. Но таких условий сейчас нет: разрыв между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским - огромный".

Дипломат, который ранее участвовал в урегулировании конфликтов на Кипре, Ближнем Востоке и в Северной Ирландии, считает: чтобы заставить Россию согласиться на прекращение огня, администрации Трампа придется существенно усилить давление на Кремль.

Соглашение без прекращения огня

Как сообщал УНИАН, на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заявил, что не давил на Россию относительно заключения временно перемирия, поскольку шесть войн, которые президент США уже закончил не предусматривали этого. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион рассказал в статье, действительно ли это так.

Он отметил, что действительно не во всех случаях мирным соглашениям предшествуют перемирия, но в большинстве случаев это происходит. Чемпион поделился, что одно исследование насчитало 2202 перемирия, которые прекратили конфликты по всему миру в период с 1989 по 2020 годы.

Нардеп Александр Мережко заявил, чтобы заключить полноценное мирное соглашение между Украиной и РФ, нужно решить ряд фундаментальных вопросов, в том числе по территориям. Этот процесс может длиться десятилетиями. Поэтому сейчас можно говорить только о политическом соглашении о прекращении боевых действий.

