Военная служба в США предлагает не только базовую зарплату, но и широкий пакет льгот. Издание Business Insider собрало данные Министерства обороны и военных подразделений, чтобы показать, как формируется компенсация для военных.

Зарплаты

Все военнослужащие придерживаются единой шкалы оплаты: рядовые имеют рейтинг от E-1 до E-9, офицеры - от O-1 до O-10.

Новобранец с рангом E-1 в 2025 году получает $2 319 в месяц (примерно $53 236 в год). К четвертому году службы военный на уровне E-5 (сержант) зарабатывает уже $82 075. Высшие офицеры - генералы и адмиралы категории O-9 и O-10 - после 20 лет службы могут получать до $18 808 в месяц, что составляет почти $225 700 в год.

Кроме зарплаты, военные получают различные дополнительные выплаты. Это может быть специальная оплата за уникальные специальности, например для операторов кибервойны или инструкторов, - от $75 до $450 в месяц. Также учитываются надбавки за службу в опасных регионах или за рубежом.

Жилье и питание

К базовой зарплате добавляются необлагаемые выплаты. Самая распространенная из них - пособие на жилье (BAH). Она зависит от места службы, звания и количества иждивенцев. Например, военнослужащий с рангом E-5 в Сан-Диего с семьей получает почти $4 000 в месяц на жилье. Также существует базовое пособие на питание (BAS) - около $465 в месяц.

Армия и другие виды войск активно используют бонусы для набора и удержания кадров. Бонус за контракт может колебаться от $1 000 до $45 000, а для ключевых специальностей - до $50 000. За удержание критически важных специалистов иногда выплачивают до $245 000 за семилетний контракт.

Льготы

Военные и их семьи имеют доступ к бесплатной медицинской помощи через программу Tricare. Также действует система образовательных льгот: по GI Bill правительство может покрывать значительную часть или даже все расходы на обучение. Кроме того, военнослужащие участвуют в пенсионной программе Thrift Savings Plan, которая предусматривает взносы от государства до 5% от зарплаты. Дополнительно предоставляются скидки в военных магазинах и компенсация расходов на переезды.

Зарплаты военных в Украине

Напомним, в этом году денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности из основных выплат, дополнительных выплат и единовременных выплат. Минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20 130 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении обратиться к европейским союзникам с призывом помочь финансировать повышение зарплат украинским военным, чтобы преодолеть дефицит новобранцев и сохранить обороноспособность страны на фоне продолжающегося вторжения России.

