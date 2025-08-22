В Украине неожиданно для всех дешевеют яблоки: сколько стоит сейчас килограмм

Отмечается, что на сегодняшний день яблоки поступают в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем годом ранее.

Отпускные цены на яблоки в Украине стремительно снижаются, хотя сбор урожая 2025 года начался недавно. Главной причиной удешевления стало отсутствие спроса на летние сорта.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что с начала текущей недели яблоки нового урожая снизились в цене в среднем на 12%, и теперь производители их отдают по 35-45 грн/кг ($0,85-1,09/кг), в зависимости от сорта и объемов партий.

Стоит отметить, что оптовые компании и розничные сети продают прошлогодние яблоки, в частности польские.

Кроме того, снижение цен объясняется сезонным увеличением предложения украинских яблок, а спрос на фрукты остается довольно невысоким. Несмотря падение цен, на сегодняшний день яблоки в Украине поступают в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В АТБ фрукт можно купить по 51,95 грн/кг.

При этом в Сильпо ранние яблоки продают по 69 гривень за килограмм.

В то же время в Varus фрукт можно купить по 49,90 грн/кг.

На прошлой неделе в Украине цены на овощи "борщевой корзины" преимущественно снижались. После двухнедельного роста цен начал дешеветь огурец.

Выросшие на предыдущей неделе цены на арбуз снова начали снижаться, а дыня существенно подорожала. На этой неделе падают цены на капусту.

