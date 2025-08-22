Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 августа, подешевел на 5 копеек - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,03 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 48,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,78 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,37 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,29 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,28 грн/евро, а курс продажи - 48,02 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 22 августа, составляет 113 206 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 677 540 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 22 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 16 копеек.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 47,98 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек.