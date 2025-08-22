Беспилотник уничтожили зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады.

Российские беспилотники "Орлан" стали носителями FPV-дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Зенитчики 118-й отдельной механизированной бригады уничтожили "Орлан", который нес под крыльями два FPV-дрона", - написал он.

По его словам, до этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведывательных беспилотников "Орлан", Zala и Supercam, но такую "матку", пишет Цаплиенко, удалось уничтожить впервые.

Видео дня

Он добавил, что беспилотники-носители используют для доставки и запуска меньших ударных дронов на большом расстоянии.

Российские беспилотники: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия имеет новый БпЛА с LTE-связью и удаленным управлением. По данным украинской разведки, враг активно сейчас применяет его на разных направлениях фронта. Этот БПЛА, почти половина компонентов которого изготовлена в Китае, может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

Кроме того, на фронте заметили новую версию российского ударного дрона V2U. Как рассказал специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов, теперь этот БпЛА усовершенствован искусственным интеллектом. Он также отметил, что разработчик и производитель этого дрона неизвестны. Внутри беспилотника ничего российского нет.

Вас также могут заинтересовать новости: