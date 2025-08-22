Они дают ценную информацию об истории Земли и поиске жизни за ее пределами.

Ученые обнаружили в глубинах Красного моря леденящее душу открытие - огромные соляные бассейны, служащие естественными "зонами смерти" для морских организмов, пишет indiandefencereview.com. Это открытие, как подчеркивается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, дает ценную информацию об истории Земли и поиске жизни за ее пределами.

Соляные бассейны, обнаруженные на дне Красного моря, смертельны для большинства морских существ, которые обездвиживаются или гибнут в плотной, насыщенной солью воде.

Несмотря на смертоносность этих водоемов, они также служат окном в далекое прошлое Земли. Эти условия аналогичны тем, которые, возможно, способствовали зарождению ранней микробной жизни на Земле миллиарды лет назад. Изолированность и экстремальная глубина этих водоёмов делают их идеальным местом для исследований, изучающих, как могла зародиться жизнь в столь враждебной среде, а также, как отмечает профессор Сэм Пёркис из Университета Майами, "послужит ориентиром для поиска жизни в других "водных мирах" в нашей Солнечной системе и за её пределами".

Рассольные бассейны Красного моря имеют схожие характеристики с некоторыми из наиболее перспективных мест для жизни за пределами Земли, такими как ледяные луны Юпитера Европы и Энцелада Сатурна.

Исследование рассольных бассейнов может помочь ученым разработать модели внеземных сред, способных поддерживать жизнь. Такие среды могут существовать в подземных океанах лун, таких как Европа, или даже на далеких экзопланетах нашей Галактики. Как предполагает Пёркис, изучение этих смертоносных подводных экосистем на Земле даёт бесценные подсказки для будущих поисков жизни за пределами нашей планеты.

Эти водоёмы также демонстрируют приспособляемость жизни к экстремальным условиям. Изучая уникальные организмы, выживающие в этих водоёмах, учёные смогут узнать больше об устойчивости жизни и её потенциале к выживанию на других планетах.

Ранее ученый NASA заявил, что в нашей Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. По его словам, она находится на карликовой планете.

