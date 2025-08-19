УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в кинотеатрах состоятся премьеры украинского приключенческого фильма "Трое", нашумевшего боди-хоррора "Одно целое" и еще нескольких новинок.

Между тем, онлайн станут доступны криминальная комедия "Eenie Meanie" с Самарой Вивинг и мелодрама "Карта, ведущая к тебе" от Лассе Хальстрема.

Подробнее обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Трое

Троє (Украина, 2025, приключения/исторический/экшн)

Сюжет этого фильма хоть и является вымышленным, однако основывается на реальных событиях, происходивших в Украине во время войны за независимость в 1917-1921 годах. Двое махновских разбойников устроили засаду, чтобы захватить красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег. Однако ограбление пошло не по плану и вместе с деньгами в их руках оказался пленный командир панцирника. Постепенно трое совершенно разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, из непримиримых врагов превращаются в побратимов в борьбе против красной чумы.

Главные роли в фильме сыграли Роман Ясиновский ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21", "Снайпер. Белый ворон", сериал "Поймать Кайдаша"), Евгений Поднебесный (дебют в кино), Артемий Егоров ("Захар Беркут", "Песики", "Поезд в 31 декабря"), Алина Коваленко ("Поезд в 31 декабря", "Захар Беркут") и Сергей Кияшко (сериалы "Первые ласточки", "Поймать Кайдаша").

Режиссером фильма выступил Иван Кравчишин, который много лет работал на украинском телевидении.

Больше об истории создания фильма читайте по ссылке.

Одно целое

Together (США, 2025, боди-хоррор/романтика)

После многих лет отношений Тим и Милли оказываются на распутье, переезжая в сельскую местность. Напряженность между ними уже нарастает, но встреча с неестественной силой грозит испортить не только их жизни и любовь, но и тела.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Франко (франшиза "Иллюзия обмана", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена") и Элисон Бри ("Перспективная девушка", сериалы "Безумцы", "Сообщество", "Блеск"), которые являются супругами в реальной жизни.

Режиссером фильма выступил дебютант Майкл Шенкс, которого критики уже похвалили за меткое сочетание хоррора с юмором и психологией отношений.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 76% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Свадьба моей мамы

My Mother's Wedding (Великобритания, США, 2023, комедия/драма)

По сюжету фильма, три сестры возвращаются домой, чтобы выдать свою мать замуж... в третий раз. Но семейные праздники – это те еще испытания. Тем более, что на эту свадьбу собрались очень неожиданные гости...

Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон (франшиза "Мстители", "Город астероидов", "Кролик Джоджо"), Сиенна Миллер ("Звездная пыль", "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Высотка"), Эмили Бичем ("Малыш Джо", "Круэлла", сериал "1899") и Кристин Скотт Томас ("Четыре свадьбы и похороны", "Английский пациент", "Миссия невыполнима", "Темные времена"). Последняя также выступила ее режиссером, для нее это дебютная полнометражная работа по другую сторону камеры.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 38% одобрения от критиков и 49% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 49 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Все, чем ты есть

Every You Every Me / Alle die Du bist (Германия, Испания, 2024, мелодрама)

Главная героиня фильма – одинокая мать Надин, которая устраивается работать на фабрику, где встречает импульсивного Пауля. Она влюбляется, когда видит в нем разные грани личности, которые соответствуют ее мечтам и потребностям. Семь лет спустя их любовь угасает, а работа оказывается под угрозой. Надин отчаянно пытается возродить те качества, которые когда-то видела в мужчине, балансируя между реальностью и своими идеализированными воспоминаниями о начале их отношений.

В ленте сыграли Энне Шварц ("Плохой сосед", "Стефан Цвейг: Перед рассветом") и Карло Любек ("Мир велик, а спасение подстерегает за углом", "Луна").

Снял фильм немецкий режиссер Михаэль Феттер Натански, который до этого много работал на телевидении, а также создал сценарий к научно-фантастической трагикомедии "Обычные люди" 2022 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Безумные Гонки: Гран-При Европы

Grand Prix of Europe (Великобритания, Германия, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета – юная мышка Эдда, которая без ума от гонок и машин. Поэтому "Гран-при Европы" – это невероятная возможность для нее, ведь это не просто воплощение давней мечты в жизнь, но и шанс спасти семейный бизнес, который сейчас переживает сложности.

В оригинальной версии одну из персонажей озвучила Хейли Этвел – звезда франшиз "Капитан Америка" и "Миссия невыполнима".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Карта, ведущая к тебе

The Map that Leads to You (США, 2025, драма/романтика)

Лента, снятая на основе одноименного романа Дж. П. Моннингера, рассказывает о выпускнице Хизер, которая едет в путешествие по Европе в компании друзей, перед тем как прыгнуть во взрослую, идеально спланированную жизнь. Однако случайная встреча с харизматичным незнакомцем переворачивает все вверх дном.

Главные роли в фильме сыграли Мэдлин Клайн ("Достать ножи: Стеклянная луковица", сериал "Внешние отмели") и Кей Джей Апа (сериал "Ривердейл").

Снял ленту известный шведский режиссер и номинант на "Оскар" Лассе Хальстрем ("Что гложет Гилберта Грейпа", "Правила виноделов", "Шоколад", "Казанова", "Рыба моей мечты").

Фильм станет доступен на Amazon с 20 августа 2025 года.

Ини-Мини

Eenie Meanie (США, 2025, экшн/комедия/криминал)

Главная героиня фильма – девушка по имени Эди, которая в подростковом возрасте работала водителем на преступников. Ей казалось, что она смогла оставить криминал в прошлом, пока бывший "работодатель" не втянул ее в новое дело в обмен на жизнь ее хронически ненадежного бывшего парня.

В ленте сыграли Самара Уивинг ("Игра в прятки", "Нянька", "Фанатик"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Ночные звери", "Байкеры"), Стив Зан (сериалы "Белый лотос", "Бункер"), Энди Гарсия ("Неприкасаемые", "Крестный отец 3", "Трилогия Оушена"), Рэндалл Парк ("Человек-муравей и Оса", "Аквамен и затерянное королевство") и другие.

"Eenie Meanie" стала полнометражным режиссерским дебютом для сценариста Шона Симмонса, известного по работе над сериалами "Континенталь" и "Школа года".

Фильм станет доступен на Hulu с 22 августа 2025 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы августа 2025 года – на этой неделе на Max стартует второй сезон "Миротворца" от Джеймса Ганна, а Netflix выпустит политический триллер "Заложник".