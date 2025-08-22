Также россияне анонсировали участие американского актера Марка Дакаскоса.

24-25 августа в России состоится Московская международная неделя кино, на которой ожидают всемирно известных кинорежиссеров Вуди Аллена и Эмира Кустурицу.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, событие посетят более 80 зарубежных участников из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, Соединенные Штаты Америки, Южную Корею, Иран и другие:

"Среди иностранных гостей - Вуди Аллен, легенда мирового кино, четырехкратный обладатель "Оскара", культовый режиссер, сценарист и актер, автор более 50 фильмов, включая "Полночь в Париже", "Энни Холл", "Манхэттен".

Кроме того, российскую "неделю кино" посетит Марк Дакаскос - американский актер и мастер боевых искусств. Он известен благодаря ролям в боевиках "Только сильнейшие", "Плачущий убийца" и "Драйв", а также как главный антагонист в фильме "Джон Уик 3".

Заявления Кустурицы о войне

Как известно, сербский режиссер активно поддерживает российское вторжение в Украину и политику кремлевского правителя Путина.

Он называл Россию "поборницей исторической справедливости" и благодарил Кремль за ведение войны против Украины. Также Кустурица незаконно посещал аннексированный Крым, заявляя, что всегда считал его российским.

В мае этого года режиссер посетил парад в Москве и поддержал Путина, назвав его антиглобалистом. Кроме того, он планирует получить российское гражданство.

