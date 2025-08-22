Предупреждение объявлено и для жителей Днепропетровской области.

В Днепре на пятницу, 22 августа, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении объявлено и для Днепропетровской области.

"22 августа днем в г. Днепр и местами по Днепропетровской области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за непогоды на Днепропетровщине ввели І уровень опасности, желтый.

22 августа на Днепропетровщине будет небольшая облачность. Ожидается погода без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Днем в г. Днепр и местами по области порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области повысится до +29°...+34°, а в Днепре термометры остановятся на отметке +30°...+32°.

По данным синоптиков, 22 августа погоду на Днепропетровщине будет формировать область повышенного давления и поступления теплой воздушной массы с юго-запада Температуры несколько повысятся.

На выходных ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с запада. Он обусловит кратковременные дожди с грозами, местами - шквалы и град, а также снижение температуры воздуха.

"Итак, неделя обещает быть контрастной: от свежести - до жарких дней и грозовых выходных", - резюмировали специалисты.

Вас также могут заинтересовать новости: