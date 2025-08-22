Синоптики говорят, что осадки продолжатся и сегодня.

Во Львове на пятницу, 22 августа, объявили повышенный уровень опасности. Непогода, которая началась накануне, продолжится и сегодня. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 22 августа гроза, ночью и утром значительный дождь", - предупреждают синоптики.

Также в течение суток 22 августа по Львовской области ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Утром значительные дожди.

Видео дня

Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Между тем во многих районах города уже образовались глубокие лужи, затоплены и трассы по Львовской области.

Погода во Львове - прогноз на 22 августа

22 августа во Львовской области будет облачно. Утром ожидаются значительные дожди, днем осадки будут кратковременными. Также прогнозируют грозы. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +16°...+21°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Утром пройдет значительный дождь, днем - кратковременные дожди. Синоптики также прогнозируют грозу. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура снизится до +17°...+19°.

Во время дождей будет ухудшаться видимость.

Напомним, в конце рабочей недели во Львове прогнозируются кратковременные грозовые дожди и значительное снижение температуры воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: