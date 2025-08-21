В столице ожидается дождь с грозой, а также снижение температуры.

В пятницу, 22 августа, погода в Киеве заметно испортится: начнутся дожди и снизится температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +18°...+20°, днем будет максимум +22°, а ближе к ночи на 23 августа похолодает до +17°. Пятница будет с переменной облачностью. В течение дня ожидается дождь, переходящий в ливень, и гроза.

Ветер усилится, его порывы будут до 15-20 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 737-740 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +19°, ливень.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 22 августа ночью будет +16°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°. ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +19°, пасмурно, ливень.

-В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, гроза.

В Виннице завтра будет +18°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+18°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+31°.

В Одессе 22 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +17°...+31°.

В Краматорске завтра будет облачено с прояснениями, температура ночью +14°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +34°.

