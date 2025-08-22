Такая встреча "станет унижением" для Путина, отмечают эксперты

Президент США Дональд Трамп настаивает на личной встрече президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным, и надеется, что она заложит основу для прекращения войны России в Украине. Однако, как пишет ABC News, далеко не факт, что Путин действительно пойдет на это, несмотря на настойчивые заявления Белого дома о его согласии.

Как отмечает издание, даже просто собрать двух президентов в одной комнате было бы важным достижением, но – учитывая сотни тысяч погибших и будущее обеих стран – это может не дать положительного результата. Кроме того, российские чиновники были крайне сдержаны в своих комментариях о предлагаемой двусторонней встрече Путина и Зеленского и трёхсторонней встрече с участием Трампа.

"Это даёт много места для спекуляций", — заявил ABC News Борис Бондарев, работавший в постоянном представительстве России при ООН в Женеве.

Видео дня

Что говорят в Украине

Отсутствие подтверждения со стороны Кремля было воспринято в Украине как признак того, что Путин не согласится на встречу с Зеленским.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил ABC News, что украинцы "продолжают очень и очень скептически — это ещё мягко сказано — относиться к Путину и россиянам в плане их готовности двигаться вперёд".

"Потому что, судя по всему, Путин на всё отвечал "нет", — добавил источник. "Поэтому есть скептицизм в отношении того, согласится ли он на это. Но они выполнили свою часть работы правильно. Они на всё отвечали "да", были конструктивны, они продемонстрировали Трампу, что действительно хотят мира. И, опять же, они чувствуют, что Трамп это видит и понимает".

Депутат Александр Мережко заявил ABC News: "Я сомневаюсь, что Путин согласится на встречу с Зеленским".

"Чтобы избежать трёхсторонней встречи, Путин будет выдвигать различные абсурдные требования", — сказал Мережко. "Он может настаивать на выборах на Украине или чём-то подобном. Скорее всего, это будет челночная дипломатия на уровне министров иностранных дел".

Мнения экспертов

Олег Игнатов, старший аналитик аналитического центра "Кризисная группа" по России, заявил ABC News, что, по его мнению, встреча двух лидеров возможна, но организовать её будет непросто.

"При нормальной подготовке речь идёт о месяцах", — сказал Игнатов. "Мы находимся в ненормальной ситуации. Возможно, если Трамп будет настаивать, [Путин] согласится, но это не значит, что им это удастся".

При этом, если Путин всё же согласится на встречу, многие воспримут это как "больше, чем уступку", заявил ABC News российский политолог Павел Лузин.

"Это станет серьёзным идеологическим вызовом для всего российского руководства", — сказал Лузин.

Бондарев согласился, добавив, что личная встреча, которая завершится без капитуляции Украины, "станет унижением" для Путина, "потому что он встретился с человеком, которого весь его народ считает человеком низшего ранга или он проиграл, потому что не смог заставить Зеленского капитулировать".

Встреча Зеленского и Путина

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова организовать переговоры Зеленского и Путина. По словам политика, в Венгрии будут рады, если смогут "способствовать успеху мирных усилий".

В то же время президент Украины считает, что было бы справедливо выбрать, как место встречи, одну из нейтральных стран Европы.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил,что Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Он в очередной раз поставили под сомнение легитимность президента Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: