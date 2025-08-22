Это почти зеркальное отражение ожидаемого китайского заказа у Airbus.

Компания Boeing приближается к заключению соглашения с Китаем о продаже около 500 самолетов. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

На сегодня стороны согласовывают условия сделки, включая типы и количество моделей самолетов, а также графики поставок. Китайские чиновники уже начали консультироваться с авиакомпаниями относительно того, сколько самолетов Boeing им потребуется. Если сделка состоится, то это положит конец длительной паузе в продажах Китаю американских самолетов.

По словам специалистов, контракт зависит от того, смогут ли страны снизить уровень торговой напряженности, которая берет начало еще с первой каденции Дональда Трампа. Некоторые из специалистов не исключают, что сделка все еще может сорваться.

Заказ самолетов Boeing традиционно играют большую роль в дипломатии США с момента возвращения Трампа в Белый дом, ведь такой подход позволяет сократить торговый дисбаланс с США. Стоит добавить, что китайские компании действительно критически зависят от западных самолетов.

По оценкам Boeing, второй по величине авиационный рынок мира в течение следующих 20 лет более чем удвоит свой коммерческий флот - до 9755 бортов. Это значительно превышает производственные возможности китайского авиастроителя Comac.

Возможная сделка с Boeing - почти зеркальное отражение ожидаемого китайского заказа у европейской компании Airbus. Стороны уже начали обсуждать размер потенциального заказа. По словам источников, сделка может коснуться около 300-500 машин. Речь идет как об узкофюзеляжных самолетах, так и о широкофюзеляжных авиалайнерах.

Переговоры с европейцами происходят на фоне сложностей с главным китайским авиалайнером - C919. Напомним, ранее США ввели запрет на экспорт в Китай комплектующих, которые являются ключевыми для этой программы.

