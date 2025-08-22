Уровень готовности к отопительному сезону составляет 70%.

Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила в подземных газохранилищах около 11 миллиардов кубометров газа и отремонтировала около 50% объектов критической инфраструктуры, а подготовка к зиме происходит по плану. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в час вопросов к правительству.

"Объем хранения газа в подземных газохранилищах составляет около 11 миллиардов метров кубических", - отметил чиновник.

По словам Кулебы, на складах ТЭЦ и ТЭС накоплено на зиму 2,4 миллиона тонн угля. В целом уровень готовности Украины к отопительному сезону "по ключевым секторам составляет 70%"

Отвечая на вопрос депутатов, министр уточнил, что 70% - это средний показатель готовности по стране, и не все города пока вышли на него.

"70% подготовки это, на сегодняшний день, плановый показатель по стране. Мы не отстаем от графика. У нас еще есть время, которое мы можем потратить на подготовку к устойчивому прохождению отопительного сезона...И, я уверен, если ситуация с безопасностью будет как сегодня мы сможем все реализовать", - подытожил министр.

Запасы газа в Украине - последние новости

Из-за систематических ударов России по газодобывающей инфраструктуре, Украина вынуждена существенно увеличить импорт "голубого топлива". В июле 2025 года был импортирован рекордный за последние два года объем газа - 833 миллиона кубометров.

Для закупки голубого топлива НАК "Нафтогаз Украины" массово привлекает кредитные средства. В июле Нафтогаз получил кредиты от украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "ПриватБанка" - суммарно на более чем 9 миллиардов гривен.

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для прохождения отопительного сезона в газохранилищах нужно накопить не менее 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

